Kompatscher, 'in 50 anni nuova giunta sempre a metà gennaio'

"Ci eravamo posti l'obiettivo di arrivare a Natale, però non c'è problema se adesso facciamo qualche straordinario. Il punto rimane che a metà gennaio avremo un nuovo presidente della Provincia". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, commentando la notizia secondo cui si allungano i tempi delle trattative per la formazione della nuova giunta provinciale.

Tempi che, secondo Kompatscher, non sono poi così lunghi come a volte appare. "È sempre avvenuto, negli ultimi 50 anni, che la nuova giunta provinciale abbia visto la luce a metà gennaio - osserva il presidente altoatesino - Così sarà anche questa volta. Nei prossimi giorni faremo le ultime limature al programma, ma ciò non cambia niente nel pronostico che la seduta di voto si farà a metà gennaio, nella settimana dal 15 in poi".





