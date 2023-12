Bianchi (Lega-Uniti), 'coalizione di 5 partiti è fatto storico'

L'Alto Adige, "per la prima volta nella storia, si trova a dover affrontare il fatto storico di dover costruire una coalizione, di ben cinque partiti". Lo sottolinea il consigliere provinciale di Lega-Uniti, Christian Bianchi, in risposta agli appelli contro una coalizione tra Svp e centro destra.

"Cinque partiti con cinque storie diverse - prosegue Bianchi - che rappresentano punti di vista diversi, che stanno, attraverso un ottimo lavoro, cercando di costruire un programma comune, frutto proprio della discussione, del confronto e della mediazione, affinché tutti si sentano compartecipi e nessuno si senta escluso, ma neppure esclusivista di tutte le decisioni assunte".

"In questa partita, giocata da varie squadre, insieme - prosegue Bianchi - dovremo saper cogliere la grande opportunità di uscire con un programma di mandato ampio, lungimirante, impostato al futuro, responsabile, sostenibile, e capace di cogliere e rispettare anche le istanze di chi, in questi giorni, sta manifestando le proprie perplessità".

"È una grande e bella sfida, che vogliamo sicuramente giocare fino in fondo", conclude il consigliere provinciale.



