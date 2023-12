Passo indietro di Fugatti, a Gerosa la vicepresidenza

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un nuovo decreto con il quale modifica il precedente atto del 17 novembre scorso relativo alla nomina degli assessori provinciali e alla relativa ripartizione delle competenze. A Francesca Gerosa, già indicata come assessore all'istruzione e alla cultura, vengono assegnate la vicepresidenza e le competenze in materia di sport, politiche per la famiglia e per la natalità.

Si conclude così il lungo braccio di ferro del governatore leghista con Fdi. Ad Achille Spinelli, a cui Fugatti aveva inizialmente affidato la vicepresidenza, con il decreto vengono tolte le competenze anche in materia di politiche per la famiglia e la natalità, affidate a Gerosa assieme alle competenze in tema di istruzione, cultura e sport, giovani e pari opportunità. Nel decreto vengono riformulate anche le competenze dell’assessore Mattia Gottardi, a cui viene tolta la delega alle attività sportive e ricreative con i relativi impianti, affidate alla vicepresidente.

