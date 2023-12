Femminicidio di Merano finisce in corte d'assise

Finirà in Corte d'assise il femminicidio avvenuto lo scorso febbraio a Merano. Alexander Gruber è accusato di omicidio preterintenzionale nei confronti della sua compagna Sigrid Gröber, di 39 anni, lo scorso 19 febbraio. La donna era stata trovata in fin di vita davanti alla scuola alberghiera Kaiserhof di Merano, dove l'uomo alloggiava in quanto custode della struttura, ed era deceduta subito dopo.

L'eccezione di nullità sollevata dalla difesa, con il quale puntava al giudizio abbrevviato, è stata respinta dal gip di Bolzano. La prima udienza è stata fissata per il 26 gennaio prossimo.



