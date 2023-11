Tonina, non ci sono condizioni per eleggere presidente Consiglio

"Voglio dire anticipatamente che non è quello che io mi sarei aspettato dal momento che mi ero impegnato, ci eravamo impegnati anche con il presidente Fugatti, ad arrivare in aula per presentare una candidatura che prima avremmo presentato anche alle minoranze, come è giusto che sia.

Io non l'ho fatto in questi giorni perché penso che non ci siano ancora le condizioni". Lo ha detto l'assessore provinciale ai rapporti con il Consiglio provinciale, Mario Tonina, prendendo la parola nel secondo Consiglio provinciale della nuova legislatura della Provincia di Trento.

"Spero che questa interlocuzione possa iniziare da oggi e nei prossimi giorni", ha aggiunto Tonina, dicendo che si prende "un impegno solenne per garantire che nella prossima seduta possiamo arrivare per presentare la candidatura del presidente e del vicepresidente e dell'ufficio di presidenza. Condivido che poteva essere formato prima, ma credo che nessuno di noi in questo inizio di legislatura si debba scandalizzare per questo".

Le partite ancora aperte "non riguardano soltanto la presidenza al Consiglio provinciale, dobbiamo essere onesti e chiari", ha detto Tonina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA