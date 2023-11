Tour de Ski e Marcialonga a gennaio tornano in Val di Fiemme

"Tour de Ski in Val di Fiemme e Marcialonga rappresentano l'eccellenza dello sci nordico italiano nel mondo", così il presidente Fisi Flavio Roda a Milano alla presentazione dei due eventi. La 18/a edizione del Tour de Ski terminerà come sempre in Val di Fiemme (6 e 7 gennaio), sarà l'epilogo del torneo più seguito in tv e amato dagli sportivi del fondo, con la mass start 15 km e la Final Climb di 10 km sull'Alpe del Cermis. Piste in preparazione con neve artificiale e in attesa delle prossime nevicate. E anche Marcialonga sta iniziando ad allestire la pista di fondovalle tra Fassa e Fiemme, la gran parte della quale fruibile per appassionati e turisti fin da Natale, quella del 28 gennaio sarà la 51/a edizione.

Tanti giornalisti alla "vernice" milanese con interventi dei presidenti Corradini (Marcialonga) e De Godenz (Fiemme World Cup), con Dietmar Nöckler a raccontare le sue esperienze da atleta nei due eventi. "Arrivare a concludere il Tour de Ski sull'Alpe del Cermis è un'emozione indescrivibile. La spinta che ti dà il pubblico fa una gran differenza, c'è una grinta diversa nell'affrontare i primi tratti "da solo" o fare le rampe finali con tutto quel pubblico. Anche alla Marcialonga, da Moena a Cavalese, il pubblico è prezioso, passare attraverso i paesi e sentire il calore della gente è davvero incredibile ed è una caratteristica unica di questa gara, anche per questo è così amata dai suoi partecipanti." Pietro De Godenz ha confermato che il giorno dopo il Tour de Ski partiranno i lavori di adeguamento dello Stadio a Lago di Tesero in chiave olimpica: saranno pronti a fine 2024 per le preolimpiche.



