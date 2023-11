Torna il bollettino valanghe giornaliero in Alto Adige e Tirolo

Per permettere una buona preparazione, e per potersi informare al meglio sulla situazione valanghiva, i servizi prevenzione valanghe delle tre regioni dell'Euregio pubblicano da ormai cinque anni un bollettino valanghe comune, multilingue e transfrontaliero. Da oggi, venerdì 24 novembre, le collaboratrici ed i collaboratori dei Servizi prevenzione valanghe dell'Alto Adige e del Tirolo forniranno ogni giorno alle ore 17.00 le previsioni per il giorno successivo. Il Servizio valanghe del Trentino inizierà invece la pubblicazione il 1° dicembre.

L'interesse per lo sci alpinismo e il fuoripista continua ad aumentare e ad attirare in montagna numerosi appassionati di sport e natura, spiega l'assessore provinciale alla Protezione civile, Arnold Schuler: " Nell'interesse della prevenzione dei rischi, faccio appello a tutti gli sciatori affinché pianifichino attentamente le loro gite, indipendentemente dalla loro esperienza".

"Il nostro bollettino valanghe si è rivelato una fonte di informazione importante e affidabile durante i mesi invernali, sia per gli appassionati di sport invernali sia per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per la protezione civile", sottolinea Michela Munari, direttrice dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe. Lo scorso inverno, il bollettino valanghe dell'Euregio è stato consultato quasi due milioni di volte.



