Atp Finals, Sinner batte Rune e "salva" Djokovic

Terza vittoria in tre partite per Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino: il talento azzurro - già qualificato per le semifinali - ha sconfitto in tre set (punteggio 6-2, 5-7, 6-4) il danese Holger Rune. Con questo risultato anche Novak Djokovic passa il turno e va in semifinale.

"Questa vittoria per me vuol dire tanto". Sono le prime parole a caldo di Jannik Sinner dopo aver sconfitto Holger Rune in tre set alle Atp Finals di Torino. "Oggi era una partita molto difficile, non avevo mai vinto contro di lui. Sono partito molto bene poi lui ha servito meglio. Sono ripartito nel terzo set. Ringrazio i tifosi, mi hanno aiutato tantissimo. Forse oggi ero un po' più nervoso, agitato, anche quando non sono riuscito a breakarlo. Adesso vediamo come va sabato" ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA