Verdi, 'noi i partner naturali della Svp per la sostenibilità'

"Noi siamo i partner naturali della Svp, se il tema della sostenibilità, indicato negli ultimi più volte dal governatore Kompatscher, resta centrale. I grossi compiti del futuro prossimo sono la difesa dell'ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico. Farlo con noi oppure con chi il cambiamento climatico le nega è una bella differenza". Lo ha detto la consigliera provinciale dei Verdi Brigitte Foppa dopo le consultazioni con la Svp per la formazione della nuova giunta altoatesina.

Secondo i Verdi, "la sfida non va però scaricata sui singoli cittadini e sulle famiglie e per questo serve una riformulazione del bilancio provinciale".

Per quanto riguarda invece i possibili partner di coalizione Foppa ha ribadito che "il perimetro dei Verdi è quello delle forze socialdemocratici, liberali, cristiano-sociali e conservatori, escludendo i populisti e conservatori nazionali.

Con queste forze sarebbe infatti impossibile fare un programma".

Pd e Civica sono "i partner naturali", secondo Foppa.

Per i Verdi è auspicabile una "buona rappresentanza del gruppo linguistico italiano". Foppa ha addirittura ipotizzato "un'opzione Bianchi", eletto sulla lista della Lega, per la vice presidenza del consiglio, "un ruolo che potrebbe essere ricoperto tranquillamente dall'opposizione".



