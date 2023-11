Galateo (Fdi), 'Kompatscher avrà consigli dal Santo Padre'

"Siamo certi che il presidente Kompatscher avrà ottimi consigli dal Santo Padre per avere una maggioranza solida nei prossimi anni, nell'interesse dell'Alto Adige - Südtirol e della Regione". Lo afferma il consigliere provinciale di Fdi, Marco Galateo, in riferimento ad affermazioni del governatore altoatesino, che si è detto ieri scettico in merito a una giunta ad undici per garantire due assessori al gruppo linguistico italiano, come invece chiesto durante il primo giro di consultazioni da FdI e Lega.



