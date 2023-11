In Alto Adige assistenti di scuola di sci già a 16 anni

In Alto Adige in futuro già a 16 anni si potrà diventare assistente di scuola di sci. Lo prevede una delibera della giunta provinciale di Bolzano che ha modificato in tal senso il regolamento. La figura degli assistenti di scuola di sci - ha ricordato il governatore Arno Kompatscher in conferenza stampa - è molto importante per avvicinare i giovani alla professione di maestro di sci e per garantire un'assistenza soprattutto ai clienti più giovani in alta stagione. Con la delibera odierna è stata approvata inoltre la prova di telemark per i futuri maestri di sci di fondo, che in futuro non sarà più obbligatoria ma volontaria per chi intende specializzarsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA