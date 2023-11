Eccellenze enogastronomiche del Belpaese protagoniste in Tirolo

Dal 13 al 19 novembre 2023, per l'ottava volta la cucina italiana è protagonista per una settimana in tutto il mondo, e su iniziativa dell'Ambasciata d'Italia di Vienna e dell'Istituto Italiano Dante Alighieri di Innsbruck verrà organizzata per la prima volta anche in Tirolo.

L'iniziativa viene inaugurata con un pranzo in un ristorante di Innsbruck, Il Convento, dove a seguito dei saluti del Presidente dell'Istituto Italiano Dante Alighieri Piero Salituri e del Sindaco della città di Innsbruck Georg Willi e del Direttore dell'Istituto Italiano di Vienna Nicola Locatelli gli ospiti potranno assaggiare un menù particolare. Saranno presenti anche il Direttore Nicola e il Direttore di Euregio Matthias Fink.

Parteciperanno alla Settimana Tirolese della Cucina Italiana 25 locali e attività commerciali, con offerte speciali e iniziative relative all'arte culinaria italiana, come ad esempio delle creazioni inventate appositamente in questa occasione, menù tematici che focalizzano una determinata regione del Belpaese, o degustazioni delle specialità regionali italiane. Parteciperanno inoltre quattro scuole, di cui due italiane e due tirolesi; il coinvolgimento dei giovani è molto positivo, così il Presidente dell'Istituto Dante Alighieri di Innsbruck. "La cultura italiana è molto amata nel Tirolo; desideriamo promuovere l'eccezionale varietà della cucina italiana, che spesso volentieri viene ridotta a pasta e pizza.

Così come la lingua italiana ha un'incredibile ricchezza di dialetti e varietà, così variegata è anche la nostra cucina." Si stima una partecipazione di circa 40.000 persone.

L'ambasciatore italiano a Vienna Stefano Beltrame dichiara: "La settimana della Cucina Italiana nel Mondo" è stata portata in vita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per promuovere i prodotti del settore agroalimentare e per presentare l'enogastronomia italiana come parte dell'identità e della cultura del Belpaese. L'ottava edizione dell'iniziativa verrà promossa dalla rete diplomatica-consolare all'insegna del tema "L'Italia a tavola: il benessere con gusto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA