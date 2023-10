Maltempo in Trentino, l'allerta diventa arancione

La situazione dell'allerta per il maltempo in Trentino è stata aggiornata e diventa arancione dalle ore 18 di oggi, 30 ottobre. La Protezione civile - informa la Provincia - ha emesso un nuovo avviso che conferma l'allerta da gialla ad arancione (moderata) su tutto il territorio provinciale per possibili rischi idrogeologici e idraulici.

Nelle ultime 24 ore, si sono registrate piogge deboli o moderate con accumuli generalmente inferiori a 15 millimetri, con un massimo di 28 millimetri a Malga Sorgazza. Nelle prossime ore forti flussi sud occidentali determineranno un'intensificazione delle piogge che, specie nella serata di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, risulteranno persistenti, forti e localmente anche a carattere temporalesco.

Entro le prime ore di domani, martedì 31 ottobre 2023, sono attesi mediamente 70-100 millimetri e localmente più di 130 millimetri con intensità orarie che localmente potranno superare i 20 millimetri all'ora. Domani, martedì 31 ottobre 2023, in mattinata, il transito di un fronte freddo determinerà piogge deboli o moderate (5 - 30 mm) localmente anche a carattere di rovescio; dalle ore centrali moderato rinforzo dei venti da nord ovest ed esaurimento delle precipitazioni.

Entro le ore 18 di oggi tutte le piste ciclabili e i percorsi pedonali, attigui ai o interessanti i corsi d'acqua, dovranno essere chiusi al traffico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA