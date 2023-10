A febbraio la Svp eleggerà il nuovo segretario

Sarà un'assemblea straordinaria a febbraio a decidere in merito alla futura guida della Svp. Lo ha deciso in serata la direzione del partito di raccolta dei sudtirolesi, dopo la forte perdita di consensi alle elezioni provinciali del 22 ottobre. L'attuale segretario Philipp Achammer per momento non si è pronunciato in merito a una sua possibile ricandidatura.

Achammer guiderà i colloqui esplorativi con il presidente della Provincia di Bolzano uscente, Arno Kompatscher, per la formazione di un nuovo esecutivo provinciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA