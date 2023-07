Femminicidio a Bolzano, chiesto il rinvio a giudizio

La Procura di Bolzano ha chiesto il rinvio a giudizio per Avnj Mecja, il carpentiere di 27 anni che, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre del 2022, colpì con due martellate alla tempia la compagna Alexandra Elena Mocanu, barista di 35 anni, uccidendola. Dopo il delitto, che si consumò nel loro appartamento di viale Trieste, Mecja si mise in macchina, abbandonando l'arma (un mazzuolo da muratore) lungo l'autostrada, dove venne ritrovata qualche giorno dopo.

All'aeroporto di Treviso si imbarcò per Tirana, da dove però ripartì dopo poche ore, tornando a Bolzano per costituirsi.

L'accusa, nei suoi confronti, è di omicidio. Due le aggravanti contestate: il fatto che il crimine sia stato compiuto nei confronti della convivente, e dopo una precedente condanna (a 3 anni e 4 mesi) per violenza sessuale e maltrattamenti, sempre nei confronti di Mocanu. L'udienza preliminare è in programma il 9 ottobre.



