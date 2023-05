Studenti occupano sociologia a Trento, 'uno spazio aperto'

(ANSA) - TRENTO, 26 MAG - Questa mattina un gruppo di studenti dell'università di Trento ha occupato la facoltà di sociologia. "In risposta all'occupazione della nostra città da parte del festival dell'economia, come studenti abbiamo sentito la necessità di riappropriarci pacificamente degli spazi che attraversiamo nel quotidiano", scrivono gli studenti in un volantino. Al momento non è stato preso alcun tipo di provvedimento, gli studenti hanno messo una catena al portone d'ingresso della facoltà. Si valuterà quindi l'eventuale intervento della forza pubblica in coordinamento con il rettorato. (ANSA).