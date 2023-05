Alternanza scuola-lavoro, 500 studenti presentano i progetti

(ANSA) - TRENTO, 24 MAG - C'è chi ha prodotto creme e cosmetici biologici durante le ore di chimica, chi ha dato vita a uno spazio verde dove coltivare piante officinali, chi ha creato materiali didattici per ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento e chi ha puntato sul riciclo, creando orologi con pezzi meccanici recuperati o riparando apparecchiature elettriche ed elettroniche recuperate in collaborazione con il Crm. Sono alcuni dei progetti ideati e realizzati dalle 25 Cooperative formative scolastiche (Cfs) che si sono costituite all'inizio dello scorso anno scolastico e che quest'anno, dopo due anni di attività, concludono il loro percorso di alternanza scuola-lavoro in forma cooperativa. A dare ufficialità al momento, stamani presso l'aula magna dell'Istituto Buonarroti di Trento, il tradizionale evento organizzato dall'Area Formazione e Cultura Cooperativa della Federazione Trentina della Cooperazione, che segue il progetto delle cooperative scolastiche, offrendo supporto a classi e insegnanti tutor.

Tra tutti i video prodotti dalle Cfs che quest'anno concludono i loro progetti, cinque sono risultati particolarmente significativi. Il primo posto è stato raggiunto, per acclamazione dei partecipanti all'evento, dalla Cfs "Piva" costituita dalla IV INA, indirizzo informatica, dell'Istituto Buonarroti di Trento, che ha realizzato un videogioco in cui il protagonista juventino deve fuggire da Napoli.

Gli altri premiati sono la Cfs "Parimpari", costituita dalla IV UC indirizzo scienze umane del Liceo Rosmini di Trento, la Cfs "Electronic Second Life", costituita dalla IV ELE B indirizzo elettronica ed elettrotecnica dell'Istituto Pilati di Cles, la Cfs "C.A.R.S.", costituita dalla IV CM indirizzo meccanica energia dell'istituto Marconi di Rovereto e la Cfs "Non ti scordar di me", costituita dalla IV EB indirizzo economico e sociale del Liceo Filzi di Rovereto. (ANSA).