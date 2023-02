Enel X Way ed E-Gap, a Campiglio ricarica fast on demand

(ANSA) - TRENTO, 15 FEB - Dal 28 febbraio, a Madonna di Campiglio, chi possiede un'auto elettrica potrà prenotare una ricarica mobile on demand per veicoli elettrici grazie al servizio di E-Gap dotati di un sistema per la ricarica fast, prenotabili attraverso l'app Enel X Way. Attraverso l'app Enel X Way sarà infatti possibile prenotare la ricarica fast on demand e un van di E-Gap raggiungerà il veicolo. Il servizio è usufruibile anche in assenza del proprietario. Oggi sono oltre 18.000 i punti di ricarica di Enel X Way in Italia: si tratta - precisa Enel in una nota - della più grande rete di infrastruttura a livello nazionale. (ANSA).