Giorno memoria: cerimonia unisce Trento, Bolzano e Innsbruck

(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - Il Giorno della memoria 2023, a Trento, verrà commemorato con una cerimonia che unisce i tre sindaci dell'Euregio: Franco Ianeselli (Trento), Renzo Caramaschi (Bolzano) e Georg Will (Innsbruck).

È stato annunciato in conferenza stampa a palazzo Geremia, a Trento. Il 27 gennaio parte con la deposizione di corone in memoria dei deportati del lager e dei sinti vittime dell'Olocausto alle 10, in via Resia, a Bolzano. Alle 17, a palazzo Geremia, a Trento, ci sarà la cerimonia istituzionale, alla quale parteciperanno i tre sindaci, "La memoria interroga le città". Alle 11 del 27 gennaio, a Trento, ci sarà anche "Memowalk", una camminata tra i luoghi della memoria, con partenza da piazza Dante e arrivo in via Brigata Acqui, a Villa Triste, organizzata da Arci del Trentino, Arciragazzi Bolzano, Agjd, Deina Trentino e Deina Alto Adige Sudtirol. I sindaci di Trento, Bolzano e Innsbruck raggiungeranno piazza Dante per portare un saluto ai partecipanti a "Memowalk". (ANSA).