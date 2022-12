Teatro: successo per il "Mercante di Venezia" a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 12 DIC - Ha riscosso grande successo di pubblico il "Mercante di Venezia" di William Shakespeare con Franco Branciaroli, nei panni di Shylock, nei giorni scorsi al Comunale di Bolzano. La produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, del Centro teatrale Bresciano e del Teatro degli Incamminati con la regia di Paolo Valerio ha convinto per il raffinato allestimento, per la saputa interpretazione e immedesimazione nei personaggi da parte dell'intera compagnia composta da undici attori.

All'ebreo, usuraio Shylock, figura sfaccettata, misteriosa, crudele nella sua sete di vendetta, si rivolge Antonio (Piergiorgio Fasolo), ricco mercante veneziano, per farsi garante per l'amico Bassanio (Stefano Scandaletti) che ha bisogno di tremila ducati per armare una nave e raggiungere Belmonte, dove spera di cambiare il proprio destino. Shylock che ha livore verso i gentili e sete di vendetta per il disprezzo che gli mostrano, impone una spietata obbligazione. Se la somma non sarà restituita, egli pretenderà "una libbra della carne di Antonio, tagliata vicino al cuore". La questione viene abilmente risolta da Porzia (Valentina Violo) che si finge avvocato e salva la vita di Antonio che rovescia la violenza dell'ebreo con una richiesta altrettanto brutale, chiedendo per quest'ultimo una forzata conversione al cristianesimo che Shylock accetta, decretando la sua vera sconfitta. (ANSA).