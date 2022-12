Auto finisce nel fossato di un cantiere stradale a Marlengo

(ANSA) - BOLZANO, 01 DIC - I vigili del fuoco volontari di Marlengo sono stati chiamati la scorsa notte all'01.20 per un incidente stradale nella zona a senso unico alternato di via Palade. Un automobilista è finito con la sua vettura nella fossa del cantiere nei pressi della stazione di servizio Q8.

Nonostante l'auto sia rimasta incastrata e le portiere non si aprivano, il conducente è riuscito a lasciare l'auto. I vigili del fuoco di Merano hanno recuperato il veicolo con una gru.

L'intervento si è concluso verso le 2.30. Sul posto sono intervenuti anche la Croce bianca, i carabinieri e i vigili urbani di Merano. (ANSA).