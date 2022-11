Al via 1/o intervento di 'urbanistica tattica' a Trento

(ANSA) - TRENTO, 21 NOV - Via Zandonai sarà la prima strada della città di Trento a sperimentare un intervento di "urbanistica tattica" volta a produrre un miglioramento qualitativo della mobilità. La sperimentazione - si legge in una nota - è prevista nell'ambito del patto di collaborazione "#Cambiamolastrada" tra il Comune di Trento, l'associazione Amici della bicicletta (Fiab) di Trento e dall'associazione Acropoli.

Il progetto nasce grazie alla partecipazione di cittadini e anche di alunni e insegnanti della scuola "De Gaspari", con la condivisione con la Circoscrizione S. Giuseppe-S. Chiara. La via sarà trasformata in uno spazio piacevole, vivibile, sicuro per i suoi fruitori, in particolare per i bambini della scuola. I firmatari del patto si sono impegnati a realizzare colorazioni a terra a diversa configurazione cromatica e d'uso che assumono, in alcuni tratti, funzioni di "chicanes". Il percorso non rettilineo rappresenta infatti un metodo efficace per ridurre la velocità veicolare a favore della ciclabilità e della sicurezza dei pedoni e dei cittadini.

L'opera sarà realizzata dal writer Senka Semak, scelto nell'ambito del tavolo della Street art, curato dall'ufficio delle politiche giovanili. I lavori dureranno circa dieci giorni. Per realizzarli è necessario mettere in atto le seguenti limitazioni alla viabilità. (ANSA).