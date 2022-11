A Bolzano Il Corso dedica una cena alla Malvasia secca Nzemi

(ANSA) - BOLZANO, 07 NOV - In occasione della 31° edizione del Merano WineFestival, il laboratorio di pizza bolzanino "Il Corso", di proprietà di Santo Gabriele e Fabiana, ha dedicato una cena alla Malvasia secca Nzemi ("insieme" in dialetto siciliano). Questo particolare vino nasce da un progetto di Paolo Ferretti e Antonino Caravaglio che riunisce l'intuizione del Nord (Alto Adige) e l'esperienza del Sud Italia (Salina).

Accanto al Nzemi protagoniste della serata, aperta alla stampa nazionale, sono state le pizze "Profumo di Salina", "Terra" (realizzata con la bufala altoatesina) e "Capri Contemporanea", ovvero le eccellenze del Corso, locale premiato fra le Pizzerie Eccellenti 2022 e le Migliori Pizzerie al Mondo 2022. Queste pizze originali anche nella particolare scelta degli ingredienti sono state abbinate al Nzemi, la prima Malvasia secca fermentata per 20 mesi in botti rovere Pyramitt©.

Ferretti e Caravaglio hanno presentato il loro "esperimento".

Sono stati, infatti, i primi a sperimentare la fermentazione di un vino bianco all'interno delle particolari botti prodotte dalla famiglia Mittelberger. Frutto di un terreno particolare e dell'incontro inedito tra persone e circostanze , questa Malvasia nasce da vitigni di proprietà dell'imprenditore altoatesino Paolo Ferretti coltivati secondo il disciplinare dell'agricoltura biologica e situati sull'isola di Salina, nel Comune di Malfa.

L'iniziativa si inserisce nella cornice del Merano Wine Festival, l'evento che riunisce appassionati del settore enologico e gastronomico accogliendoli tra degustazioni, educational, talk show, masterclass, showcooking e offrendo loro la possibilità di confrontarsi con circa 700 produttori. (ANSA).