Energia: inaugurata la centrale idroelettrica di S. Antonio

(ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - E' stata inaugurata oggi a Bolzano la centrale idroelettrica di S. Antonio a Bolzano. La centrale completamente ricostruita in soli 29 mesi di lavori, è stata realizzata in gran parte sottoterra nella roccia porfirica. "Si tratta - è stato detto oggi all'inaugurazione - di un capolavoro in termini di innovazione e sostenibilità, efficienza ed ecologia, oltre che di architettura e design. È considerata la centrale idroelettrica più moderna d'Italia nonché un progetto di spessore internazionale".

Alla cerimonia hanno partecipato oltre 350 invitati, presenti le autorità locali e nazionali. Nel pomeriggio la struttura sotterranea è stata resa accessibile alla popolazione nell'ambito di una giornata di porte aperte.

La nuova centrale idroelettrica S. Antonio è stata completamente riammodernata dalla Eisackwerk Srl, che ancora oggi la gestisce. I proprietari Hellmuth Frasnelli, imprenditore edile di Laives, e Karl Pichler, commercialista di Nova Ponente, hanno rievocato i loro esordi come imprenditori nel settore energetico: circa 20 anni fa decisero di partecipare alla gara d'appalto per le grandi derivazioni d'acqua, indette per la prima volta nella storia. Parteciparono alle gare per le concessioni trentennali della centrale di Rio Pusteria nel 2011 e della centrale S. Antonio nel 2015, vincendole entrambe.

Per la centrale bolzanina, però, si rese subito necessario riprogettare e infine ricostruire l'impianto. È stato il direttore tecnico Paolo Pinamonti, a spiegare le sfide che la Eisackwerk ha dovuto affrontare e superare. La centrale idroelettrica é la quinta più grande dell'Alto Adige. Ha una capacità di 90 megawatt e produce 300 gigawattora di energia pulita l'anno, pari al consumo annuale di circa 100.000 famiglie altoatesine, ha spiegato Pinamonti. Tra l'acquisizione della concessione della vecchia centrale e la messa in funzione del nuovo impianto, il 6 maggio 2019, sono trascorsi quattro anni tra progettazione, costruzione, equipaggiamento e allacciamento.

La centrale idroelettrica è stata benedetta dal decano del capoluogo Bernhard Holzer. (ANSA).