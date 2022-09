Energia: lievita bolletta di un panificio di Bolzano,+1 mln.

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - L'Unione commercio di Bolzano lancia l'allarme caro energia: +23.000 euro all'anno per un piccolo negozio di vicinato di Nova Ponente, +80.000 per una macelleria di Vipiteno, +168.000 per uno storico ristorante-birreria a Bolzano e addirittura +973.000 per un grande panificio del capoluogo altoatesino.

"Le aziende non sono più in grado di sopportare il peso dell'aumento dei costi dell'energia", è stato detto durante un conferenza stampa davanti al palazzo della Provincia di Bolzano, in presenza del presidente dell'Unione Philipp Moser e dell vicepresidente Sandro Pellegrini. L'Unione richiede interventi di sostegno immediati e urgenti da parte della, politica, con l'obiettivo di salvare l'esistenza di moltissime imprese e posti di lavoro. "Già diverse aziende - per esempio nel settore della gastronomia - stanno seriamente pensando alla sospensione dell'attività", è stato ribadito In occasione di una conferenza stampa, l'Unione ha presentato la gravita della situazione sulla base di numeri e dati concreti nonché delle bollette energetiche di aziende locali. "A fronte di simili costi d'esercizio, lavorare ed essere redditizie è diventato impossibile anche per molte aziende altoatesine di questi settori. A essere colpiti con particolare forza sono tutto il commercio al dettaglio e il commercio all'ingrosso in ambito alimentare, i produttori di alimentari (panificatori, pasticceri, gelatieri, macellai) e la gastronomia", hanno detto Moser e Pellegrini. (ANSA).