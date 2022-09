Unibz, Günther Mathà riconfermato direttore generale

(ANSA) - BOLZANO, 19 SET - Il consiglio dell'università ha riconfermato Günther Mathà nella funzione di direttore generale della Libera università di Bolznao. Il mandato del direttore ha una durata di cinque anni. Il direttore accompagnerà le future fasi di sviluppo dell'università, assicurando pieno sostegno a presidente e rettore.

Le prossime sfide - si legge in una nota - saranno in primis la conclusione dell'accordo programmatico con la Provincia, la nascita della Facoltà di Ingegneria e l'applicazione coerente di misure di risparmio rese necessarie dal rispetto degli obiettivi di sostenibilità. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio dell'università con funzioni consultive ed è responsabile del bilancio complessivo dell'università, di tutte le unità di servizio e del personale non accademico. "In vista delle imminenti trattative con la Provincia, riguardanti l'accordo programmatico, l'avvio della nuova Facoltà di Ingegneria con i relativi cambiamenti interni, siamo lieti di poterci avvalere della pluriennale esperienza del direttore Günther Mathà", afferma la presidente Ulrike Tappeiner.

Nato a Bolzano, Günther Mathà, già parte della compagine dei fondatori della Libera Università di Bolzano, dal 2012 siede al vertice come direttore e membro consultivo del consiglio dell'università. Giornalista di formazione, laureato in filosofia, ha frequentato corsi di formazione superiore nel campo della gestione degli istituti di formazione universitaria all'università di Friburgo (Svizzera), alla London Business School e ha ottenuto il certificato IDM-C in Global Management all'INSEAD di Fontainebleau (Francia). (ANSA).