Energia: vescovo Nordest, i rincari colpiscono i più poveri

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - La difficile situazione economico-sociale, la crisi energetica ma anche le questioni amministrative che riguardano la vita del sacerdote: sono stati diversi i temi affrontati nella periodica riunione dei vescovi delle diocesi del Nordest, ospitata per l'occasione nel Seminario maggiore a Bressanone.

Sono stati toccati numerosi aspetti della vita ecclesiale e della più stretta attualità tra cui la preoccupazione per la situazione economico-sociale dei prossimi mesi causata dagli effetti della crisi energetica, che ha pesanti conseguenze soprattutto per le persone e le categorie più povere o svantaggiate. I vescovi hanno approfondito anche la questione delle molteplici incombenze di natura amministrativa e burocratica che i sacerdoti (i parroci, in particolare) si trovano ad affrontare e hanno definito la programmazione delle prossime attività e riunioni della Conferenza Episcopale Triveneto. Nell'incontro a Bressanone è stato tra l'altro individuato il tema portante della prossima "due giorni" di aggiornamento dei vescovi in programma a Cavallino (Venezia) il 9 e 10 gennaio 2023: "Guerra, pace e nuovi scenari della geopolitica mondiale".

A inizio settimana i vescovi della Conferenza Episcopale del Triveneto si sono incontrati per due giorni Seminario Maggiore di Bressanone dove hanno vissuto un informale momento di fraternità e di conversazione spirituale - guidata dal "padrone di casa" Ivo Muser - sul ministero del vescovo e sul suo legame con la comunità che gli è affidata. È poi seguita la periodica riunione della Conferenza episcopale delle diocesi del Nordest presieduta dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia e tenuta nell'antica biblioteca del Seminario. (ANSA).