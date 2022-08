La monoposto elettrica di UniTrento a Hockenheim

(ANSA) - TRENTO, 26 AGO - La monoposto a propulsione elettrica "Fenice" progettata e costruita dagli studenti dell'Università di Trento torna a far parlare di sé. Dopo il debutto a luglio nella tappa italiana del campionato Formula Sae, il team E-Agle Trt - si legge in una nota - ha partecipato alcuni giorni fa a Hockenheim alla competizione Formula Student Germany 2022, una delle più difficili del circuito Sae, alla quale partecipano 96 tra i migliori team universitari di tutto il mondo. La squadra è riuscita a completare la prova più impegnativa: la cosiddetta endurance, una prova a tempo di 22 chilometri. La competizione consiste in una gara a punti, in cui, oltre dall'endurance, si effettuano altre tre prove dinamiche (in cui il veicolo corre) e tre statiche (in cui i giudici valutano vari aspetti del veicolo e della squadra).

Nella graduatoria complessiva la squadra si è piazzata in 34/a posizione su 70 vetture elettriche, raggiungendo il sedicesimo posto della prova statica denominata Business Plan e l'undicesima piazza nell'endurance.

La squadra è composta da 60 studenti, triennali e magistrali dei dipartimenti di Ingegneria industriale, Ingegneria e Scienza dell'informazione, Fisica, Economia e Management, Lettere e Filosofia. La scuderia si trova all'interno dei laboratori del Dipartimento di Ingegneria industriale a Povo. (ANSA).