Irregolarità in 37 imprese sulle 175 controllate in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - Sono 175 le aziende edili controllate in Trentino dall'inizio dei controlli congiunti iniziati in primavera e condotti dal Comando provinciale dei carabinieri di Trento in collaborazione con l'Uopsal ed il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento. In 37 delle imprese controllate sono state riscontrate irregolarità e 30 persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria. Sono state verificate complessivamente 511 posizioni lavorative, delle quali 10 risultate irregolari.

Inoltre - precisa una nota dell'Arma - sono stati emessi 9 provvedimenti di sospensione per gravi violazioni in materia di sicurezza o per il superamento della soglia di lavoratori privi di regolare contratto.

Nel complesso, sono state accertate violazioni - alle norme anti-infortunistiche e che disciplinano il rapporto di lavoro - che comportano sanzioni per un importo superiore ai 150.000 euro. L'attività di vigilanza e controllo proseguirà anche nei prossimi mesi. (ANSA).