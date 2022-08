Covid: 500 nuovi contagi in Trentino, 75 ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 09 AGO - Nessun decesso e 500 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Trentino. Lo riporta bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Del totale dei contagi, 13 sono stati rilevati con i tamponi molecolari (su 206 test effettuati) e 487 con gli antigenici (su 2.322 test).

I pazienti ricoverati sono 75, di cui tre in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati nove nuovi ricoveri e 14 dimissioni.

Sono stati somministrate 1.245.144 vaccinazioni, di cui 428.732 seconde dosi, 339.734 terze dosi e 25.792 quarte dosi.

