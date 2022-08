Covid: in Trentino un decesso e 391 nuovi casi

(ANSA) - TRENTO, 06 AGO - Un altro decesso per coronavirus è stato segnalato in Trentino nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo, di oltre 80 anni, vaccinato e affetto da altre patologie.

Il bollettino di oggi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari informa che i nuovi casi di Covid-19 sono 391. Di questi, 4 sono stati rilevati al molecolare (su 99 test effettuati) e 387 all'antigenico (su 1.844 test effettuati). I pazienti ricoverati sono 76, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 14 nuovi ricoveri e 6 dimissioni.

I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.244.281 (di cui 2° dose 428.714, 3° dose 339.617, 4° dose 25.070).

