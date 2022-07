Torna il Rock Master di Arco, show dell'arrampicata sportiva

(ANSA) - TRENTO, 27 LUG - Prenderà il via il prossimo venerdì 29 luglio la 35/a edizione del Rock Master di Arco, in Trentino.

All'evento, che si terrà al Climbing stadium, si sfideranno 16 scalatori provenienti da otto nazioni diverse.

Per l'Italia, gareggeranno Stefano Ghisolfi, vincitore della Coppa del mondo Lead 2021, Michael Piccolruaz, pluricampione italiano Boulder, e Filip Schenk, chiamato a sostituire il cinese Pan Yufei. Saranno inoltre presenti gli austriaci Jakob Schubert, bronzo olimpico a Tokyo 2020, e Nicolai Uznik, lo sloveno Luka Potocar, argento ai Campionati del mondo Lead 2021, il ceco Martin Stranik e l'ucraino Fedir Samoilov.

Per la competizione femminile, invece, saranno presenti le due azzurre Laura Rogora, campionessa mondiale giovanile Lead e Boulder, e Camilla Moroni, vice campionessa del mondo Boulder.

Tra le concorrenti, la coreana Seo Chaehyun, campionessa del mondo Lead in carica, l'austriaca Jessica Pilz, la slovena Vita Lukan, la serba Stasa Gejo, la cinese Yuetong Zhang e l'ucraina Ievgeniia Kazbekova. (ANSA).