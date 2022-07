Covid: un decesso e 308 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 LUG - In Alto Adige nelle ultime 24 ore si sono registrati 308 nuovi casi (15 pcr e 293 test antigenici) e il decesso di un paziente covid (un uomo over 70). Gli altoatesini in quarantena sono 6900, mentre 510 sono stati dichiarati guariti.

Ieri, domenica, i nuovi positivi sono stati invece 542 (16 pcr e 526 test antigenici) e nessun decesso. Secondo i dati di domenica, i ricoverati nei normali reparti sono 98 e quelli in terapia intensiva 3. (ANSA).