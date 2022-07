Don Ivan Maffeis sarà il nuovo vescovo di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Sarà don Ivan Maffeis il nuovo vescovo di Perugia e Città della Pieve. Lo ha annunciato, in una conferenza stampa convocata nella cattedrale di San Lorenzo, il vescovo ed amministratore diocesano monsignor Marco Salvi.

Don Ivan Maffeis, nato a Pinzolo (Trento) nel 1963, che dovrà essere consacrato vescovo, succede al cardinale e arcivescovo Gualtiero Bassetti, ex presidente della Cei, per il quale papa Francesco aveva accettato nel maggio scorso la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi. Presente alla conferenza stampa anche il card. Bassetti. (ANSA).