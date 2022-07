Codacons: inflazione record in Trentino Alto Adige, a +9,3%

(ANSA) - TRENTO, 15 LUG - Inflazione record in Trentino Alto Adige, con il tasso di crescita dei prezzi al dettaglio che a giugno raggiunge una crescita record del 9,3%, a fronte di un aumento medio nazionale dell'8%. Il picco del +9,7% si registra a Bolzano. Lo riporta il Codacons sulla base dei dati diffusi dall'Istat.

A quanto evidenziato dal Codacons, considerata la spesa annua delle famiglie, un nucleo familiare in Trentino Alto Adige si ritrova a spendere nel 2022 mediamente 3.339 euro in più su base annua a causa dell'aumento dei prezzi al dettaglio, contro una media nazionale di 2.457 euro annui per famiglia. La somma arriva a 4.093 euro annui a Bolzano, città che registra la maggiore spesa media per consumi di tutto il Paese. (ANSA).