Scontro tra mezzi pesanti in A22, autista muore in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - Un camionista è morto questa mattina in seguito ad un incidente con tre mezzi pesanti coinvolti sulla A22, in corsia nord, all'altezza di Avio, in Trentino. L'uomo, residente in Trentino, è stato estratto con le pinze idrauliche dal mezzo e trasportato in elicottero all'ospedale S. Chiara di Trento, dove è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco di Avio, Bardolino e Verona intervenuti con l'autogru, e l'ambulanza della Stella d'Oro. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. (ANSA).