Covid: cala il numero dei ricoverati in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 428 tamponi PCR e registrato 12 nuovi casi positivi. Inoltre 279 dei 1.402 test antigenici eseguiti ieri sono risultati positivi. Non ci sono stati nuovi decessi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 42 (-6), un altro paziente si trova in terapia intensiva. Le persone che si trovano in quarantena sono 2.114 (+67), informa l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (ANSA).