Export Trentino, nel primo trimestre crescita del 23%

(ANSA) - TRENTO, 10 GIU - Nel primo trimestre del 2022, le vendite trentine all'estero registrano una crescita sostenuta, pari a +23% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La percentuale si conferma in linea con le performance realizzate nel nord est (+24,2%) e, complessivamente, in Italia (+22,9%). Lo riporta uno studio della Camera di commercio di Trento.

Per quanto riguarda i settori produttivi, le esportazioni sono costituite principalmente da prodotti dell'attività manifatturiera (più del 94% del valore complessivo). La quota maggiore è da attribuire ai macchinari ed apparecchi (17,9%), seguono i prodotti alimentari e bevande (15,7%), i mezzi di trasporto (13,5%), i prodotti in legno, carta e stampa (10%) e le sostanze e i prodotti chimici (9,7%). Nel loro insieme, questi cinque settori rappresentano quasi il 67% delle esportazioni provinciali.

Con riferimento alle importazioni (+49%), tra i prodotti troviamo i mezzi di trasporto, con il 14,0%, seguiti dai prodotti in legno, carta e stampa" (13,6%), sostanze e prodotti chimici e metalli di base e prodotti in metallo (entrambi 11,8%) e macchinari ed apparecchi (9,5%).

L'Unione europea (27 Paesi) è la principale direttrice. Nel primo trimestre del 2022 ha assorbito il 58,7% delle esportazioni e, dalla medesima zona, è derivato il 73,2% delle importazioni. Al primo posto della graduatoria dei principali paesi per valore di export rimane sempre la Germania con 209 milioni di euro, pari al 16,9% delle vendite effettuate sui mercati internazionali. A grande distanza seguono gli Stati Uniti con circa 137 milioni di euro (pari all'11% delle esportazioni complessive). (ANSA).