Auto in fiamme a Termeno, salvo il conducente

(ANSA) - BOLZANO, 01 GIU - Incendio di un'auto la scorsa notte sulla strada provinciale tra Termeno e Cortaccia. Il conducente è riuscito a fermare l'auto e a mettersi in salvo in tempo. All'arrivo delle prime forze d'intervento, la macchina era già stata avvolta completamente dalle fiamme. L'incendio è stato spento in breve tempo, ma il veicolo è stato completamente distrutto. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.

(ANSA).