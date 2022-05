Università: inaugurata a Trento sede School of Innovation

(ANSA) - TRENTO, 25 MAG - La nuova sede School of Innovation UniTrento è stata inaugurata oggi in via Tommaso Gar 16/2a Trento, nel cuore della città universitaria. Si tratta di un hub pensato per assecondare l'incontro tra studenti e imprese e stimolare la creatività, la capacità di ragionamento. Oltre 900 metri quadri di superficie pronti ad ospitare le attività di coworking e di didattica innovativa, le presentazioni e gli incontri con le realtà imprenditoriali del territorio - decine e decine quelle che sono state coinvolte negli anni - che si rivolgono alla School of Innovation per risolvere problemi aziendali con l'aiuto di studenti e studentesse dell'Ateneo. In quattro anni di attività la School of Innovation ha certificato le competenze di circa 500 studenti e studentesse, a cui se ne aggiungono altri 1600 circa che, a vario titolo, hanno partecipato alle attività del CLab dal 2013. Una struttura che ha mostrato di sapersi anche autofinanziare con gli oltre 100mila euro di contributi raccolti dalle aziende per l'organizzazione di challenges e progetti e oltre un milione da bandi di ricerca nazionali e internazionali.

A inaugurare i nuovi spazi sono stati il rettore Flavio Deflorian insieme al direttore della School of Innovation, Sandro Trento e alla presenza della presidente della Fondazione HIT-Hub Innovazione Trentino, Ivonne Forno e dell'attore e regista Andrea Albertini che ha offerto una piccola dimostrazione di 'teatro d'impresa'. "Con questa inaugurazione - ha detto il rettore - diamo oggi ai nostri studenti e studentesse, e a tutta la comunità accademica, un luogo dove ritrovarsi, di persona. Portiamo la School of Innovation da progetto sperimentale, a essere un punto di riferimento fisico, stabile, che ancora più di prima saprà attirare idee, entusiasmo, voglia di fare, competenze, necessità diverse. Come prima scuola in Italia dedicata all'innovazione, la School of Innovation offre strumenti per sperimentare innovazione, incentivare il cambiamento e generare impatto concreto nella società". (ANSA).