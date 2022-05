Covid: 177 nuovi casi e nessun decesso in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 MAG - Sono 177 i nuovi casi positivi al Covid rilevati in Trentino nelle ultime ore. Lo conferma il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che non riporta alcun decesso. Nel frattempo scende anche il numero di pazienti ricoverati in ospedale (ora sono 50) dove ieri sono state dimesse 7 persone a fronte di 1 solo nuovo ingresso. Sono 3 i pazienti in rianimazione. Ieri sono stati effettuati 1.273 test antigenici dei quali 176 sono risultati positivi. A questi si aggiunge 1 caso risultato positivo al molecolare (175 tamponi effettuati): questi test hanno confermato anche 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.218.911, cifra che comprende 428.073 seconde dosi e 340.379 terze dosi. Infine, 298 nuovi guariti portano il totale a 160.945. (ANSA).