Covid: un decesso e 279 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAG - Si registra un decesso per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Si tratta di un uomo ultrasettantenne. Il numero di decessi complessivi è pari a 1.470. Lo riporta il bollettino dell'azienda sanitaria di Bolzano.

I nuovi casi di contagio sono 279, di cui 22 individuati con i tamponi Pcr (su 470 test effettuati) e 257 con gli antigenici (su 1.715 test eseguiti). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.219, i nuovi guariti 315.

I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 41, non vi sono persone in terapia intensiva. (ANSA).