Pnrr:insediato il tavolo permanente di confronto in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 10 MAG - Prima seduta del tavolo permanente provinciale di confronto sul Pnrr e sul Pcn in Trentino. Il tavolo - informa una nota - è composto dai rappresentanti provinciali, delle parti sociali e degli enti locali, ed ha funzioni consultive, di verifica dello stato di attuazione dei progetti realizzati nel territorio provinciale e di valutazione delle relative ricadute. L'insediamento è avvenuto presso il Palazzo della Provincia autonoma di Trento, alla presenza dell'assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli, del direttore generale Paolo Nicoletti e dei rappresentanti di parti sociali ed enti locali.

In apertura della seduta è stato illustrato il Pnrr che, in Trentino, prevede 1,3 miliardi di euro per 51 interventi. Del totale, 930 milioni di euro sono destinati al bypass ferroviario della città di Trento, poi ci sono gli interventi che vedono soggetti attuatori locali, per un totale di circa 382 milioni di euro. Nel caso della Provincia, si tratta di interventi per 176,8 milioni di euro, 173,4 milioni sono in capo ai Comuni, 14,4 milioni in capo a Itea, 4,3 milioni in capo all'Università di Trento e 13,4 milioni di euro in capo agli enti irrigui.

La distribuzione del totale prevede quattro interventi per 34,5 milioni di euro sulla Missione 1, 16 interventi per 158,8 milioni di euro sulla Missione 2, un intervento per 930 milioni di euro sulla Missione 3, sei interventi per 64,3 milioni di euro sulla Missione 4 (a cui si aggiungono i 4,3 milioni per le borse di studio dell'Università), 13 interventi per 55,4 milioni di euro per la Missione 5 e undici interventi per 65 milioni di euro sulla Missione 6. Le cifre sono in evoluzione, visto che i bandi ancora in corso potrebbero far confluire nuove risorse.

Accanto ai fondi Pnrr, ci sono quelli dei Fondi strutturali europei per il periodo 2021-27 che ammontano a 340,6 milioni di euro, di cui 181 milioni dal Fesr e 159,6 milioni dal Fse+.

Il tavolo sarà convocato nuovamente nei prossimi mesi, probabilmente a settembre, per fare un punto sull'andamento del Pnrr in Trentino con focus sui singoli progetti. (ANSA).