Covid: in Trentino 576 nuovi contagi, 84 i ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - Nessun decesso e 576 nuovi contagi per Covid in Trentino. Tra i nuovi casi positivi, 21 emergono dai molecolari (su 391 test effettuati) e 555 dagli antigenici (su 4.479 test effettuati). I molecolari poi confermano 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 84, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati registrati 9 nuovi ricoveri e 9 dimissioni. I vaccini somministrati sono 1.214.140, di cui 427.829 seconde dosi e 335.994 terze dosi. I guariti sono 698 in più, per un totale di 154.584 da inizio pandemia. (ANSA).