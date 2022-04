Dodici anni fa l'incidente ferroviario della val Venosta

(ANSA) - BOLZANO, 12 APR - Sono passati 12 anni dall'incidente della ferrovia della Val Venosta il 12 aprile 2010. Quel lunedì alle 9 del mattino un treno della ferrovia della Val Venosta è stato colpito da una frana di fango nella zona di Latschander tra Castelbello e Laces. Morirono 9 persone e 28 rimasero ferite.

Le vittime sono state ricordate oggi. Per commemorarli, il treno che passava sul luogo dell'incidente a Latschander alle 9 del mattino ha rallentato la sua corsa emettendo tre segnali acustici.

"Il terribile incidente resterà impresso nella memoria della Val Venosta e in tutto l'Alto Adige. Specialmente in questo giorno, i nostri pensieri sono vicini alle vittime, la nostra solidarietà va alle famiglie e agli amici in lutto", afferma il consigliere provinciale alla mobilità Daniel Alfreider a nome del Consiglio provinciale. Alfreider invita, come anche gli anni passati, a raccogliersi durante l'anniversario per onorare la memoria delle vittime dell'incidente ferroviario della Val Venosta. (ANSA).