Covid: in Trentino 170 nuovi contagi, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 28 MAR - Sono 170 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Trentino nelle ultime 24 ore, di cui otto individuati dai tamponi molecolari (a fronte di 137 test effettuati) e 162 dai test rapidi (su 1.510 test effettuati). Lo riporta il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria della Provincia di Trento.

In ospedale si registra una crescita dei ricoveri, a quota 57. Ieri sono stati accolti sei nuovi pazienti a fronte di tre dimissioni. Rimangono due le persone in terapia intensiva.

Le classi che applicano la sospensione della didattica in presenza sono sei. Il totale delle vaccinazioni è pari a 1.203.038 somministrazioni, di cui 426.817 seconde dosi e 326.205 terze dosi. (ANSA).