Ritrovato antico tabernacolo a Lavis, recuperato dai rifiuti

(ANSA) - TRENTO, 02 FEB - I carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale (Tpc) di Udine hanno consegnato alla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento un tabernacolo policromo in legno "a tempietto" recentemente sequestrato a Lavis, in Trentino. La consegna - informa l'arma - è avvenuta presso il Comune di Lavis. Erano presenti il comandante del nucleo Tpc, Lorenzo Pella, il soprintendente per i beni culturali, Franco Marzatico, e il sindaco Andrea Brugnara.

Il pregiato manufatto, di bottega trentina, risalente al XVII/XVIII secolo e di certo "interesse culturale", come certificato dagli esperti della Soprintendenza, era stato rinvenuto, lo scorso giugno, nel centro di raccolta zonale per lo smaltimento di rifiuti. Il ritrovamento, che aveva destato grande stupore e curiosità, era stato comunicato ai carabinieri della stazione locale che, a loro volta, hanno informato i militari del nucleo Tpc di Udine, competente anche per la Provincia di Trento. (ANSA).