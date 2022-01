Biathlon: Cdm; norvegesi vincono staffetta donne Anterselva

(ANSA) - BOLZANO, 22 GEN - La Norvegia ha conquistato nella 'tappa' di Coppa del mondo di biathlon ad Anterselva il primo successo in questo weekend. Le scandinave si sono aggiudicate la staffetta femminile 4x6 km, grazie ad una super prestazione di Ingrid Landmark Tandrevold. Sul podio sono salite anche la Francia e la Russia. Ottima la prova del quartetto azzurro, che ha mancato il podio per pochissimi centesimi.

La Norvegia, tre ore dopo i due podi di Johannes Thingnes B› e Sturla Holm Laegreid nella mass start maschile, ha finalmente festeggiato il primo successo in questo fine settimana di biathlon ad Anterselva. Le scandinave, orfane della leader della Coppa del mondo Marte Olsbu R›iseland, hanno a lungo inseguito, prima di iniziare una grande rimonta, iniziata da Ida Lien e poi conclusa dall'ultima frazionista Ingrid Landmark Tandrevold. Le norvegesi, sicure al poligono, hanno fatto vedere tutta la loro forza anche sugli sci.

Alle spalle della Norvegia e della Francia la francese Anais Bescond e Federica Sanfilippo di Ridanna si sono date battaglia per il terzo posto. L'altoatesina nell'ultimo giro era lontana dalla francese, poi ha recuperato il distacco, ma nello sprint finale non è riuscita a superare la francese. Nel photofinish la Francia si è aggiudicata il terzo posto, relegando l'Italia al quarto. Ottima comunque la prova della Sanfilippo e della squadra azzurra. Anche Lisa Vittozzi (nell'Individuale aveva sbagliato 12 tiri), la beniamina locale Dorothea Wierer e la giovane promessa Samuela Comola hanno fatto un grande lavoro. La quinta posizione è andata a sorpresa alle statunitensi, mentre le atlete della Repubblica Ceca si sono dovute accontentare di una per loro deludente sesta posizione. (ANSA).