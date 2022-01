Milano-Cortina: Kompatscher, 10% medaglie ma solo 5% fondi

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - Infrastrutture per le Olimpiadi, Poste e trasmissioni locali della Rai i temi al centro dell'incontro del viceministro Alessandro Morelli a Bolzano con il presidente della Provincia Arno Kompatscher e i suoi vice Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider. Morelli ha svolto un sopralluogo in val Pusteria per fare il punto delle infrastrutture progettate per le Olimpiadi.

Kompatscher ha detto che "appena il 5% dei costi per le opere di mobilità per le Olimpiadi sarà riconosciuto alla Provincia di Bolzano, dove viene assegnato il 10% delle medaglie" mentre alle altre Regioni spetteranno quote più consistenti, come ad esempio il 50% della Lombardia, il 25% del Veneto e il 20% del Trentino. Il viceministro Morelli ha ritenuto comprensibile il rilievo del presidente della Provincia, e ha sottolineato che la ripartizione delle risorse sarà tema di ulteriori colloqui in futuro. (ANSA).