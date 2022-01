Covid: Fugatti, passaggio in zona arancione molto probabile

(ANSA) - TRENTO, 18 GEN - "I ricoveri nelle ultime 24 ore sono elevati rispetto alla media delle scorse settimane, con 151 pazienti nei reparti Covid e 21 in terapia intensiva. Il livello per l'eventuale zona arancione è pari a 156 ricoverati. Se non ci dovesse essere un calo domani o dopodomani il passaggio è molto probabile". Così, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

"Dovremo attendere i numeri di domani e giovedì per l'eventuale nuova classificazione. Non ci attendiamo un calo dei ricoveri in terapia intensiva, che tipicamente sono sempre stati alti nei nostri ospedali", ha aggiunto. (ANSA).